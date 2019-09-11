Военная прокуратура Сумского гарнизона сообщила о подозрении в хищении почти 1 миллиона гривен из государственного бюджета директору предприятия "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

В Военной прокуратуре сообщили, что на выполнение государственного оборонного заказа по изготовлению вооружения для ВСУ Минобороны было направлено 917 000 гривен.

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В феврале 2019 был заключен договор на поставку 600 единиц военных средств поражения между Минобороны и "Государственным НИИ химических продуктов". После этого директор государственного предприятия заключил договор с частным обществом, которое не могло изготовить и поставить необходимое вооружение.

В августе правоохранители провели 25 обысков на предприятиях и военных представительствах, во время которых было изъято разрешительную документацию, черновые записи и другие доказательства.



Изъятие документации и черновых записей во время обысков / Фото vppnr

Как результат, следствие установило, что директор государственного предприятия в течение 2019 растратил, а должностные лица частного общества присвоили бюджетные деньги на общую сумму 917 726 гривен, которые предназначались для изготовления оружия для военных Вооруженных сил Украины.

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Теперь директору государственного предприятия грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В прокуратуре добавили, со следственные действия пока продолжаются. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства совершения преступления и других возможных причастных лиц.