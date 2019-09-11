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      Прокуратура викрила розтрату майже 1 мільйона гривень на підприємстві "Укроборонпрому"

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      Прокуратура викрила розтрату майже 1 мільйона гривень на підприємстві "Укроборонпрому"
      / Військова прокуратура

      Військова прокуратура Сумського гарнізону повідомила про підозру у розкраданні майже 1 мільйона гривень із державного бюджету директору підприємства "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром".

      У Військовій прокуратурі повідомили, що на виконання державного оборонного замовлення з виготовлення озброєння для ЗСУ Міноборони було направлено 917 тисяч гривень.

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      В лютому 2019 року було укладено договір на постачання 600 одиниць військових засобів ураження між Міноборони та "Державним НДІ хімічних продуктів". Після цього директор державного підприємства уклав договір із приватним товариством, яке не могло виготовити й поставити необхідне озброєння.

      У серпні правоохоронці провели 25 обшуків на підприємствах та військових представництвах, під час яких було вилучено дозвільну документацію, чорнові записи та інші докази.

      Укроборонпром корупція
      Вилучення документації та чорнових записів під час обшуків / Фото vppnr

      Як результат, слідство встановило, що директор державного підприємства протягом 2019 року розтратив, а посадові особи приватного товариства привласнили бюджетні гроші на загальну суму 917 726 гривень, які призначалися для виготовлення зброї для військових Збройних сил України.

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      Тепер директору державного підприємства загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

      У прокуратурі додали, зо слідчі дії наразі продовжуються. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини скоєння злочину та інших можливих причетних осіб.

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      Теги: Новини України Укроборонпром Збройні сили України Гроші
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