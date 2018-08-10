Прокуратура США подозревает Стивена Сигала в сексуальных домогательствах

В США Окружная прокуратура Лос-Анджелеса штата Калифорния инициировала проверку по обвинению американского актера и кинопродюсера, а от недавнего и специального представителя МИД России по делам с США Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает DW.

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Отмечается, что характер обвинений и временные рамки возможного преступления пока не уточняются.



Наряду с расследованием относительно Сигала открыто дела против продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона.



Представители всех трех знаменитостей ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, что 4 августа Стивен Сигал был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.