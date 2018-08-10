Прокуратуа США підозрює Стівена Сігала у сексуальних домаганнях

У США Окружна прокуратура Лос-Анджелеса штату Каліфорнія ініціювала перевірку за звинуваченням американського актора і кінопродюсера, а від недавна й спеціального представника МЗС Росії у справах з США Стівена Сігала в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє DW.

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Зазначається, що характер звинувачень і тимчасові рамки можливого злочину наразі не уточнюються.

Поряд з розслідуванням щодо Сігала відкрито справи проти продюсера Харві Вайнштейна і коміка Ентоні Андерсона.

Представники всіх трьох знаменитостей ситуацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, що 4 серпня Стівена Сігала було призначено спеціальним представником МЗС Росії з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків.