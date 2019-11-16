Прокуратура США расследует дело против личного адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США расследует причастность личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани к возможному финансированию иностранных официальных лиц.

Агентство Bloomberg сообщила, что прокуроры изучают возможность нарушений со стороны Джулиани и обоснованность отсутствия его регистрации в качестве иностранного агента.

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Дело против Джулиани может также включать обвинения в нарушении законов против подкупа иностранных должностных лиц или даже заговора, что представляет серьезную угрозу Трампу.

Другие источники агентства отметили, что деятельностью Джулиани также заинтересовалась контрразведка США.

Кроме того, издание Wall Street Journal сообщило, что следователи проверяют, получал ли Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.

Экс-чиновник администрации Обамы Майк Карпентер, который приближен к экс-вице-президенту США Джо Байдену, так прокомментировал информацию о дело против Джелиани:

Независимо от того, нарушил ли он закон об обязательности регистрации иностранных агентов – тот факт, что Руди Джулиани имел дела с пророссийскими олигархами и чиновниками в Украине, указывает, что он не отличается от Пола Манафорта.

Whether he violated FARA or not, Rudy Giuliani’s business partnerships with pro-Russian oligarchs and officials in Ukraine show he’s no different from Paul Manafort. https://t.co/IoOswquPSF — Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 15, 2019

Важно: 15 ноя Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского, которая состоялась 21 апреля.

Что известно о Руди Джулиани?Он бывший мэр Нью-Йорка, который стал ключевой фигурой в расследовании о начале процедуры импичмента президента США. Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в давлении на президента Украины Владимира Зеленского для расследования деятельности политических конкурентов Трампа.