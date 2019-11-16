Прокуратура США розслідує справу проти особистого адвоката Трампа

Федеральна прокуратура Сполучених Штатів розслідує причетність особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані до можливого фінансування іноземних офіційних осіб.

Агенція Bloomberg повідомила, що прокурори вивчають можливість фінансових порушень з боку Джуліані та обґрунтованість відсутності його реєстрації як іноземного агента.

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Справа проти Джуліані може також включати звинувачення у порушенні законів проти підкупу іноземних посадових осіб або навіть змови, що представляє серйозну загрозу Трампу.

Інші джерела агенції зазначили, що діяльністю Джуліані також зацікавилася контррозвідка Сполучених Штатів.

Крім того видання Wall Street Journal повідомило, що слідчі перевіряють, чи отримував Джуліані вигоду від газового бізнесу в Україні, який підтримували його клієнти.

Ексчиновник адміністрації Обами Майк Карпентер, який наближений до ексвіце-президента США Джо Байдена так прокоментував інформацію про справу проти Джеліані:

Незалежно від того, чи він порушив закон про обов'язковість реєстрації іноземних агентів, чи ні – той факт, що Руді Джуліані мав справи з проросійськими олігархами та урядовцями в Україні, вказує, що він не відрізняється від Пола Манафорта.

Whether he violated FARA or not, Rudy Giuliani’s business partnerships with pro-Russian oligarchs and officials in Ukraine show he’s no different from Paul Manafort. https://t.co/IoOswquPSF — Michael Carpenter (@mikercarpenter) November 15, 2019

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Що відомо про Руді Джуліані?Він колишній мер Нью-Йорка, який став ключовою постаттю у розслідуванні щодо початку процедури імпічменту президента США. Законодавці також вивчають, яку роль Джуліані зіграв у тиску на президента України Володимира Зеленського задля розслідування діяльності політичних конкурентів Трампа.