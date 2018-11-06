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      Прокуратура вместе с СБУ задержали агитатора за "Свободный Донбасс"

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      Прокуратура вместе с СБУ задержали интернет-агитатора за "Свободный Донбасс"
      Прокуратура вместе с СБУ задержали интернет-агитатора за "Свободный Донбасс" / Фото из открытых источников

      Прокуратура автономной республики Крым совместно с работниками Службы безопасности задержали украинца, который в интернете призывал изменить границы территории и государственной границы Украины.

      Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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      Мужчину задержали в рамках уголовного производства по фактам ведения Россией агрессивной войны в информационной сфере относительно Украины, а также агитатору уже сообщили о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.


      Правоохоранители провели обыск в доме подозреваемого, фото прокуратуры Крыма

      Кроме того, правоохранители провели обыск в доме мужчины и изъяли предметы и документы, свидетельствующие о совершении им "преступной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".


      Изъятые документы правоохранителями, фото прокуратуры Крыма

      В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Напомним, что ранее в течение сентября-октября сотрудникам Службы безопасности удалось блокировать деятельность межрегиональной сети интернет-сообществ, которые действовали на пользу России. Произошло это в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов Украины в сфере информационной безопасности.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда СБУ Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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