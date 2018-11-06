Прокуратура вместе с СБУ задержали агитатора за "Свободный Донбасс"

Прокуратура автономной республики Крым совместно с работниками Службы безопасности задержали украинца, который в интернете призывал изменить границы территории и государственной границы Украины.

Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Мужчину задержали в рамках уголовного производства по фактам ведения Россией агрессивной войны в информационной сфере относительно Украины, а также агитатору уже сообщили о подозрении относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Правоохоранители провели обыск в доме подозреваемого, фото прокуратуры Крыма

Кроме того, правоохранители провели обыск в доме мужчины и изъяли предметы и документы, свидетельствующие о совершении им "преступной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины".



Изъятые документы правоохранителями, фото прокуратуры Крыма

В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в течение сентября-октября сотрудникам Службы безопасности удалось блокировать деятельность межрегиональной сети интернет-сообществ, которые действовали на пользу России. Произошло это в рамках мероприятий по контрразведывательной защите интересов Украины в сфере информационной безопасности.