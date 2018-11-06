Прокуратура разом з СБУ затримали агітатора за "Вільний Донбас"
Прокуратура автономної республіки Крим спільно з працівниками Служби безпеки затримали українця, який в інтернеті закликав змінити межі території та державного кордону України.
Про це 6 листопада повідомила прес-служба прокуратури Криму.
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Чоловіка затримали в рамках кримінального провадження за фактами розв’язання Росією агресивної війни в інформаційній сфері щодо України, а також агітатору уже повідомили про підозру щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Правоохоронці провели обшук в помешкані підозрюваного, фото прокуратури Криму
Крім того, правоохоронці провели обшук в помешкані чоловіка та вилучили предмети і документи, які свідчать про скоєння ним "злочинної діяльності на шкоду суверенітету та територіальної цілісності України".
Вилучені документи правоохоронцями, фото прокуратури Криму
Найближчим часом до суду скерують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що раніше упродовж вересня-жовтня співробітникам Служби безпеки вдалося блокувати діяльність міжрегіональної мережі інтернет-спільнот, що діяли на користь Росії. Сталося це у межах заходів із контррозвідувального захисту інтересів України сфері інформаційної безпеки.