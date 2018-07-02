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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прокуратура задержала руководителей известных автодорожных фирм: названы причины

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Прокуратура задержала руководителей известных автодорожных фирм за финансовые махинации
Прокуратура задержала руководителей известных автодорожных фирм за финансовые махинации / Фото из открытых источников

Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей государственного предприятия "Днепропетровский облавтодор" и Открытого акционерного общества ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые в 2016-2017 годах вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице Facebook.

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По его словам, действия задержанных повлекли убытки государству почти на 4 миллиона гривен.

"В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму свыше 1 миллиона гривен, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а лишь зафиксированы "на бумаге", – написал Луценко.

Теперь махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

 

Теги: Новости Украины Деньги Прокуратура Киева Юрий Луценко Бизнес Коррупция
Источник: 24 Канал
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