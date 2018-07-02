Прокуратура затримала керівників відомих автодорожніх фірм: названо причини

Прокуратура Дніпропетровської області затримала керівників державного підприємства "Дніпропетровський облавтодор" та Відкритого акціонерного товариства ДАК "Автомобільні дороги України", які в 2016-2017 роках вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці Facebook.

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За його словами, дії затриманих спричинили збитки державі майже на 4 мільйони гривень.

"На цей час слідством задокументовано 7 епізодів злочинної діяльності вказаної групи. Найбільш показовим є підписання акту виконаних робіт на суму понад 1 мільйон гривень, хоча встановлено, що роботи взагалі не виконувались, а лише зафіксовані "на папері", – написав Луценко.

Наразі махінаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 10 мільйонів гривень.