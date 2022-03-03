Прокуратуры государств-партнеров будут документировать показания людей, которые бегут от войны

Большинство государств поддерживают Украину, две из них уже начали собственные уголовные производства из-за вторжения России. Кроме того, наши страны-партнеры будут собирать и документировать свидетельства людей, которые бегут от войны.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, некоторые государства в процессе регистрации производств из-за вторжения РФ в Украину и начала расследований.

Они тоже будут собирать и документировать свидетельства людей, которые бегут от войны для того, чтобы иметь доказательства для привлечения агрессора к уголовной ответственности на всех возможных уровнях,

– заявила Венедиктова.

Добавим, что генпрокурор ранее анонсировала "перекличку" личного состава. Такая мера поможет выяснить, кто на местах, кто на войне. Венедиктова обещает наказать прокуроров, которые бегут из страны.

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