Прокурорам остается только позор, – адвокат Стерненко

Активиста Сергея Стерненко оправдали по делу о завладении 300 гривнами, однако приговорили к 1 году условно по 2 другим статьям. Адвокаты и сам Стерненко считают это решение несправедливым.

Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Коломиец. Он ожидает, что будет удовлетворена кассационная жалоба, которую собираются подавать из-за несогласия с решением суда.

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"У нас очень основательная позиция по этому поводу. Если будет подана кассационная жалоба со стороны прокуроров – им ничего другого, кроме личного позора, пережить не "светит", – сказал Коломиец.

Прокурору, который будет в Киеве, придется весь этот позор поддерживать,

– добавил адвокат.

Приговор за 1 патрон

Адвокат Стерненко и сам активист считают, что такой приговор ему объявили лишь за 1 патрон, которого, возможно, даже и не было.

"Не видим логики в том, чтобы давать 3 года (1 год условно – 24 канал) за патрон, который даже не был исследован. И вообще, есть вопрос, был ли тот патрон", – подытожил Коломиец.

Адвокат Виталий Коломиец о приговоре Стерненко: видео

Приговор Стерненко: что известно