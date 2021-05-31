Прокурорам остается только позор, – адвокат Стерненко

Активиста Сергея Стерненко оправдали по делу о завладении 300 гривнами, однако приговорили к 1 году условно по 2 другим статьям. Адвокаты и сам Стерненко считают это решение несправедливым.
Об этом рассказал адвокат активиста Виталий Коломиец. Он ожидает, что будет удовлетворена кассационная жалоба, которую собираются подавать из-за несогласия с решением суда.
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"У нас очень основательная позиция по этому поводу. Если будет подана кассационная жалоба со стороны прокуроров – им ничего другого, кроме личного позора, пережить не "светит", – сказал Коломиец.
Прокурору, который будет в Киеве, придется весь этот позор поддерживать,
– добавил адвокат.
Приговор за 1 патрон
Адвокат Стерненко и сам активист считают, что такой приговор ему объявили лишь за 1 патрон, которого, возможно, даже и не было.
"Не видим логики в том, чтобы давать 3 года (1 год условно – 24 канал) за патрон, который даже не был исследован. И вообще, есть вопрос, был ли тот патрон", – подытожил Коломиец.
Адвокат Виталий Коломиец о приговоре Стерненко: видео
Приговор Стерненко: что известно
- В Апелляционном суде Одессы 31 мая оправдали Стерненко по делу о "300 гривнах". Накануне за это его приговорили к 7,3 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
- В то же время активиста осудили по другим 2 статьям – незаконное обращение с оружием и похищение человека.
- Стерненко объявили испытательный срок на 1 год. Активист не соглашается с решением и будет обжаловать его в Верховном суде.