Кравченко инициировал проверки прокуроров с инвалидностью: их направили на дисциплинарную комиссию

Новый Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко направил всех прокуроров, которым была назначена инвалидность, на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии. Он хочет, чтобы в украинской прокуратуре не было никаких индульгенций, а действовал только закон и доверие общества.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Будут ли проверять действие инвалидностей, что назначали прокурорам?

Как отметил новоназначенный генпрокурор Украины Руслан Кравченко, широкий резонанс в государстве вызвало назначение инвалидности большому количеству прокуроров. За 9 месяцев этот скандальный вопрос не был решен. Кравченко высказал свою позицию по этой проблеме.

На 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии. Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус, в результате проверки, будет подтвержден. При этом, установленные факты недоброчесности, не должны ставить "крест" на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу. Восстановление доверия – это путь, который должен пройти каждый,

– сообщил Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор отметил, что согласно законодательству он не имеет полномочий единолично увольнять прокуроров в случаях нарушений. Поэтому при таких обстоятельствах увольнение возможно на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

По информации Кравченко, в органах прокуратуры работает 484 человека с инвалидностью. Среди них действительно имеют такой статус 136 прокуроров: у них есть соответствующее подтверждение с детства, невозобновляемые потери для здоровья, онкологические заболевания, а часть из них являются инвалидами войны.

Известно также, что 41 работник, имевших инвалидность, подали заявления на увольнение по собственному желанию.



Генпрокурор Кравченко отметил, что процесс увольнения недобропорядочных прокуроров уже запущен.

Напомним, Руслан Кравченко также инициировал аудит уголовных производств, связанных с бизнесом. Известно, что в Украине таких дел есть более 20 тысяч. Это втрое больше, чем указано в официальной статистике дашборда.