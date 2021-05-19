Такие попытки затянуть дело возмутили представителей обвинения. Адвокаты Тупицкого уверяют: их подзащитный не может появиться, ведь требует обследования и лечения.

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Прокуроры настаивают на принудительном приводе

Прокурор Алексей Донской настаивает: бывшего главу КСУ нужно привести в суд принудительно. Документы, которые предоставили адвокаты, обвинение считает неубедительными.

Интересно! Без присутствия Тупицкого избрать ему меру пресечения невозможно. Судья Сергей Вовк, в свою очередь, считает, что для принудительного привода экс-главы КСУ пока оснований нет.

Заявление об отводе будет рассматривать другой судья

Вовк перенес заседание на 1 июня. После этого прокуроры заявили его отвод. Это заявление будет рассматривать уже другой судья, поэтому в заседании и объявили перерыв.