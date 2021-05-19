Такие попытки затянуть дело возмутили представителей обвинения. Адвокаты Тупицкого уверяют: их подзащитный не может появиться, ведь требует обследования и лечения.
Актуально Тупицкому и Касминину прекратили выплачивать зарплату, – КСУ
Прокуроры настаивают на принудительном приводе
Прокурор Алексей Донской настаивает: бывшего главу КСУ нужно привести в суд принудительно. Документы, которые предоставили адвокаты, обвинение считает неубедительными.
Заявление об отводе будет рассматривать другой судья
Вовк перенес заседание на 1 июня. После этого прокуроры заявили его отвод. Это заявление будет рассматривать уже другой судья, поэтому в заседании и объявили перерыв.
Что известно о деле против Тупицкого?
Против Тупицкого возбудили дело за подкуп свидетелей и дачу ложных показаний. Судью отстранили от должности председателя КСУ. В марте 2021 Государственное бюро расследований открыло еще одно производство против судьи – за самоуправство. Расследование по первому делу ГБР завершило накануне.