Такі спроби затягнути справу обурили представників обвинувачення. Адвокати Тупицького запевняють: їхній підзахисний не може з'явитись, адже потребує обстеження та лікування.
Актуально Тупицькому і Касмініну припинили виплачувати зарплату, – КСУ
Прокурори наполягають на примусовому приводі
Прокурор Олексій Донський наполягає: колишнього очільника КСУ потрібно привести до суду примусово. Документи, які надали адвокати, обвинувачення вважає непереконливими.
Заяву про відвід розглядатиме інший суддя
Вовк переніс засідання на 1 червня. Після цього прокурори заявили його відвід. Цю заяву розглядатиме вже інший суддя, тому у засіданні і оголосили перерву.