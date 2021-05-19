Такі спроби затягнути справу обурили представників обвинувачення. Адвокати Тупицького запевняють: їхній підзахисний не може з'явитись, адже потребує обстеження та лікування.

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Прокурори наполягають на примусовому приводі

Прокурор Олексій Донський наполягає: колишнього очільника КСУ потрібно привести до суду примусово. Документи, які надали адвокати, обвинувачення вважає непереконливими.

Заяву про відвід розглядатиме інший суддя

Вовк переніс засідання на 1 червня. Після цього прокурори заявили його відвід. Цю заяву розглядатиме вже інший суддя, тому у засіданні і оголосили перерву.

Що відомо про справу проти Тупицького?

Проти Тупицького порушили справу за підкуп свідків та надання неправдивих свідчень. Суддю відсторонили з посади голови КСУ. У березні 2021 Державне бюро розслідувань відкрило ще одне провадження проти судді – за самоправство. Розслідування у першій справі ДБР завершило напередодні.