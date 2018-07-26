Прокуроры, которые написали письмо в защиту Холодницкого, получили многотысячные премии

Как указано в Центре противодействия коррупции, 33 прокурора, подписавшие письмо в защиту руководителя САП Назара Холодницкого, получали премии, превышающие 80 тысяч гривен.

Об этом антикоррупционный орган написал в Facebook.

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"Письмо поддержки Холодницкого имеет свою цену. Это – премия", – прокомментировал Центр противодействия коррупции.

Знаете почему так много? Потому что каждый месяц все они подают форму изменений. Это означает, что все они ежемесячно при установленной законом зарплате в размере 35 тысяч 270 гривен получили более 80 тысяч, которые уже нужно декларировать,

– говорится в ведомстве.

Там добавили, что вообще средняя заработная плата всех тех, кто 26 июля подписался на защиту генерала Холодницкого – 100 тысяч гривен в месяц.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и генпрокурор Юрий Луценко направили в КДКП жалобу о пересмотре предыдущего решения комиссии о выговоре Холодницкому.