Промышленность в виртуальной реальности: "Метинвест" организовал выставку для школьников
Источник:сюжет 5 канала
Steel Tok – профориентационная выставка для учеников старшей школы, стартовал в Запорожье. Молодые люди проходят веселые производственные квесты, организованные в стилистике TikTok.
На территории холла расположены семь интерактивных локаций, на которых имитирована деятельность рабочих профессий. Среди них:
- слесарь;
- токарь;
- сварщик;
- машинист крана;
- электромонтер;
- огнеупорщик;
- машинист тепловоза.
Подростки могут выполнить предложенные задания и одновременно получить общую информацию о том, как работает крупное промышленное предприятие.
Очень интересно, все было очень понятно и все очень круто объясняли. На самом деле мне понравилось все, но больше всего, пожалуй, виртуальная реальность,
– рассказала девятиклассница Карина Сёмкина.
Девушка добавила, что работа в металлургическом комплексе очень интересна и очень важна в нашей жизни.
Организатором Steel Tok стала металлургическая группа компаний "Метинвест", давно и серьезно занимающаяся подготовкой производственных кадров. Для этого даже создают новые учебные заведения. Но для того, чтобы там было кого учить, профориентацию начинают уже на уровне средних и старших классов школ.