Проникновение импорта в публичные закупки: нардеп Кисилевский рассказал о последствиях для ВСУ

Проникновение импорта в закупки, которые осуществляют государственные учреждения и компании, а также громады Украины составляет около 40%. Это в 8 раз больше, чем в среднем в Европейском Союзе, где этот показатель составляет 5%.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский во время представления каталога украинской техники для нужд громад.

Смотрите также В Киеве презентовали Каталог украинских производителей техники для громад

В 2023 году государство и громады потратили на публичных тендерах около триллиона гривен. Из них около 400 миллиардов были потрачены на закупку иностранных товаров и услуг.

Если учесть, что при закупке украинской продукции до 40% средств возвращается в бюджет в виде налогов, потери Украины из-за несовершенной структуры публичных закупок составляют 100 – 160 миллиардов гривен. Эти деньги государство могло направить на нужды ВСУ. Но они ушли в Турцию, Китай и другие страны. С точки зрения здравого смысла трудно объяснить, почему в условиях войны и дефицита средств Украина поддерживает другие государства, а не собственную армию,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский является автором законодательства о локализации, которое в 2024 году требует при публичных закупках продукции машиностроения наличия не менее 20% украинской составляющей. С 2025 году этот показатель возрастет до 25%.

Ранее министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 миллиардов долларов или 200 миллиардов гривен.

26 февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявил запуск новой экономической политики "Сделано в Украине" и анонсировал расширение политики локализации на другие категории товаров.