"Неконституционный захват бандеровцами": как пропаганда Беларуси лжет о событиях в Украине

С начала Революции Достоинства и до полномасштабной войны белорусская пропаганда откровенно лжет о событиях, происходящих в Украине. Фейки транслируют госСМИ Беларуси, а затем их подхватывают и "российские товарищи".

Белорусское издание "Зеркало" совместно с 24 Каналом на конкретных примерах объясняет, как пропаганда Лукашенко распространяла фейки по Украине. Кроме того, журналисты нашли заявления белорусского диктатора с похвалой политики Адольфа Гитлера.

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"Власть захватили бандеровцы"

Сакральным для кремлевских пропагандистов стали так называемые "бандеровцы". Ими на российском телевидении постоянно "пугали" общество, поэтому к этому "жанру" присоединились и "товарищи" в Беларуси. С 2014 года режим белорусского диктатора начал методически создавать негативный образ Украины в информпространстве.

К примеру, в 2014 году в Украине происходила Революция Достоинства. Тогда пропагандистский белорусский телеканал ОНТ рассказывал о первой годовщине Майдана.

Сегодня на первом плане другие политики, пришедшие к власти после Евромайдана год назад. Требования общества остановить коррупцию и повысить уровень жизни так и остались нереализованными, поэтому реформаторские способности нынешней власти политологи оценивают невысоко.

– говорилось в сюжете.

К тому времени Президентом Украины уже почти 6 месяцев был Петр Порошенко. Тогда Лукашенко встречался с Порошенко, более того – даже дружески обнимался. Когда Президентом Украины стал Владимир Зеленский, белорусский диктатор также тепло приветствовал своего друга.

Однако недавно в пропагандистской газете, выпускаемой администрацией Лукашенко, зазвучали кремлевские нарративы – "неконституционный захват власти бандеровцами в 2014 году". Выходит, что Лукашенко обнимался с так называемыми "бандеровцами" или дело здесь совсем в другом.

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Как пропаганда сравнивала протесты в Беларуси с Майданом

В 2020 году в Беларуси были президентские выборы. Тогда страну потрясли массовые протесты из-за фальсификации результатов и насилия силовиков. В это время Лукашенко пригласил российских "товарищей"-пропагандистов и уровень безумия в СМИ начал расти.

Белорусские СМИ начали обвинять Украину во вмешательстве в дела другой страны. Кроме того, пропагандисты сравнивали события Евромайдана с протестами в Беларуси. Тогда распространялись на телевидении кремлевские нарративы:

"Нужно быть намеренно близоруким, чтобы не увидеть сходство в сценариях";

"Технологии цветных революций, которые первоначально применяли на украинском Майдане, затем в Беларуси, теперь пытаются ввести в России".

Даже при полномасштабном вторжении белорусская машина пропаганды не изменилась. Лукашенко и дальше продолжает поддерживать Путина, рассказывая чушь о "бандеровцах", "нацизме" и "притеснении народа".

Лукашенко восхищался Гитлером

Недавно в Минске задержали футбольного фаната, у которого дома якобы обнаружили фотографию Гитлера в рамке. Тогда пропагандисты заявили, что мужчина якобы поддерживал "киевский нацистский режим". Однако Лукашенко и сам в далеком прошлом увлекался Гитлером.

В 1995 году Лукашенко давал интервью журналисту германской газеты. Во время эфира на радио он начал восхвалять немецкий порядок, который во времена Гитлера достался высшей точке.

И не все было плохо связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь германский порядок формировался веками. И при Гитлере это формирование достигло самой высокой точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента,

– заявлял Лукашенко.

Однако впоследствии белорусский диктатор стал открещиваться от своих заявлений. Он оправдывался, что якобы: "Если бы я это сделал, я бы уже, наверное, давно не был президентом. Обычная фальсификация, фальшивка самая настоящая, сфабрикованная в Польше".

Но Лукашенко, очевидно, забыл все сказанное и снова начал оправдывать Гитлера в попытках объединить нацию.

"Я о Гитлере говорил. Ну, фашист был у власти. Ну, идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но ведь объединили нацию! Объединили путем жесткой власти на этом этапе", – говорил Лукашенко.

И хотя белорусский диктатор оправдывал Гитлера, однако глазами пропаганды – его сыновья все равно почему-то правят Украиной. К примеру, президент Никарагуа Даниэль Ортега распространяет эти нарративы о "фашистах", "нацистах" и "перевороте в Украине".

Пик безумия российской и белорусской пропаганды наступил тогда, когда Владимир Зеленский и Анджей Дуда договорились в обмен на военную поддержку отдать Польше западные области – Львовскую, Волынскую и Ровенскую. Тогда пропагандисты кричали о "измене".