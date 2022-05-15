Андрей Садовый заявил, что враг попал в военный объект в Яворовском районе Львовской области. К сожалению, он был полностью уничтожен. Хорошая новость состоит в том, что обошлось без жертв.

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Андрей Садовый о ракетных обстрелах Львовщины 15 мая

Городской голова Львова добавил, что цель россиян была всего в 15 километрах от соседней Польши. Это граница не только с отдельной европейской страной, но и с НАТО и Европейским Союзом.

Интересно! Напомним, Польша присоединилась к Североатлантическому Альянсу в марте 1999 года. Тогда как государство стало членом Евросоюз 1 мая 2004 года.

Дальность ракет, которые враг запустил 15 мая, составляет 1,5 тысяч километров. Садовый также отметил, что на фоне утреннего инцидента, циничные заявления России о необходимости проведения так называемой "денацификации" Польши больше не выглядят, как "пьяные крики".

Что известно о заявлениях России о "денатификации" Польши

Политики государства-агрессора уже начали открыто угрожать соседней Польше. Интересно, что они используют тот же сценарий, что и с Украиной, на которую Россия напала 24 февраля. Недавно депутат Госдумы Олег Морозов заявил в своих социальных сетях о необходимости провести "денацификацию" Польши.

По мнению российского депутата, риторика Польши заставляет их поставить эту страну на первое место в списке на эту "процедуру" после Украины. Напомним, что официальная Варшава является одним из ключевых партнеров Киева в противостоянии с российскими захватчиками.

Один из главных идеологов политсилы "Единая Россия" таким образом отреагировал на заявления Польши о государстве-агрессоре. Речь идет о словах о "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую россияне обязаны выплатить Украине.

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