Мер Львова Андрій Садовий заявив, що ворог влучив у військовий об’єкт у Яворівському районі, що на Львівщині. На жаль, він був повністю знищений. Хороша новина полягає у тому, що обійшлося без жертв.

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Андрій Садовий про ракетні обстріли Львівщини 15 травня

Міський голова Львова додав, що ціль росіян була всього за 15 кілометрів від сусідньої Польщі. Це кордон не лише з окремою європейською країною, але й з НАТО та Європейським Союзом.

Цікаво! Нагадаємо, Польща приєдналася до Північноатлантичного Альянсу у березні 1999 року. Тоді як держава стала членом Євросоюзу 1 травня 2004 року.

Дальність ракет, які ворог запустив 15 травня, становить 1,5 тисячі кілометрів. Андрій Садовий також наголосив, що на фоні ранкового інциденту, цинічні заяви Росії щодо необхідності проведення так званої "денацифікації" Польщі більше не виглядають, як "п'яні крики".

Що відомо про заяви Росії щодо "денацифікації" Польщі

Політики держави-агресорки уже почали відкрито погрожувати сусідній Польщі. Цікаво, що вони використають той же сценарій, що й з Україною, на яку Росія напала 24 лютого. Нещодавно депутат Держдуми Олег Морозов заявив у своїх соціальних мережах про необхідність провести "денацифікацію" Польщі.

На думку російського депутата, риторика Польщі змушує їх поставити цю країну на першу сходинку у списку на цю "процедуру" після України. Нагадаємо, що офіційна Варшава є одним ключових партнерів Києва у протистоянні з російськими загарбниками.

Один із головних ідеологів політсили "Єдина Росія" таким чином відреагував на заяви Польщі щодо держави-агресорки. Йдеться про слово щодо "ракової пухлини", і про "контрибуцію", яку росіяни зобов'язані виплатити Україні.

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