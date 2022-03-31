Пропаганда перегнула: Путину трудно отползать из Украины без военных побед

Отсутствие фактических достижений на всех участках фронтов, а также героическая и крайне эффективная работа ВСУ, теробороны, пограничников и полицейских заставила Кремль немножко изменить свою риторику на переговорах. Конечно, верить россиянам нельзя совсем ни в чем, но факт того, что они не могут взять Киев, очевиден.

По данным источников 24 канала в разведке, невозможность захвата Киева поняли в высшем военно-политическом руководстве России, а также непосредственно те оккупанты, которых забросили под украинскую столицу, обычное население РФ об этом даже не догадывается. Жителям немытой десятки лет рассказывали о якобы невероятном величии русской армии.

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Кроме того, россиян убедили в том, что "Украины не существует", что всех нас надо безжалостно уничтожить. Московские пропагандисты делали все, чтобы этот нарратив стал для населения аксиомой.

Остановить поезд пропаганды очень трудно

Фактически с момента провала путинского блицкрига Скабеева, Соловьев и другие нелюди несколько раз меняли свою риторику. Им пришлось понемногу объяснять всей популяции, что Украина большая и накачана западным оружием, что одержать быструю победу невозможно, а Кремль этого якобы и не хотел.

Когда же атакующие способности российских группировок вообще захлебнулись, на ведущих каналах начали рассказывать о том, что "спецоперация продолжается успешно".

Впрочем, как только российская делегация начала говорить о сокращении военных действий в Киевской и Черниговской областях, из российских болот послышался невероятный вой. Сотни тысяч нелюдей, которые 24/7 смотрят Скабееву, начали говорить о необходимости убивать украинцев без остановки.

Кроме того, большое количество россиян кричит о предательстве и видит в отступлении захватнических войск проигрыш России и Путина. И это не просто так, ведь понимания того, что российская армия вовсе не является столь величественной, как им говорили, у населения нет.

Как объяснить электорату московского фюрера, что взятие Киева невозможно, в Кремле не понимают. Поскольку россияне очень желают украинской крови.

Путин загнал себя в тупик

Благодаря трансляции политических передач с откровенными призывами к убийству украинцев рейтинги Путина стремительно выросли. Однако это было на фоне "маленькой победоносной войны". Позволить себе падение симпатии со стороны населения новый Гитлер не может. Поэтому военно-политическое управление России оказалось в тупике.

Путин должен выбрать, надо ли ему перебрасывать все силы в направлении Донбасса, или же переоружать остатки своих армий и снова запускать их в кровавую мясорубку, хотя бы в Киевской и Черниговской областях. Впрочем, как бы там не было, с военной точки зрения захватчики могут разве что каким-то невероятным образом перестроиться и попытаться окружить столицу. Но это настолько маловероятно, что подобную попытку следует рассматривать разве что как бессмысленный штурм последней надежды. Так, нелюди вполне могут забрасывать ВСУ и тероборону пушечным мясом, а ведь при этом за сверх мест боевых действий военные не просто укрепили столицу, но и создали много границ ее защиты. Не следует и говорить о том, что в случае освобождения Бучи, Гостомеля и Бородянки, защитники Украины будут принимать такие же меры по созданию оборонительных сооружений и занятию дополнительных позиций для сдерживания рашистов в случае нового наступления.

Тем не менее расслабляться и недооценивать врага нельзя, поскольку он все же имеет большое количество пушечного мяса и желания уничтожить Украину. Потому что как бы то ни было, 10, 50 или 100 тысяч даже необученных и не очень мотивированных бойцов могут быть не только опасными для наших Вооруженных сил, но и для мирных жителей. Да и ракет у России, к сожалению, еще достаточно, как и бомб, и авиации.