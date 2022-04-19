Россия активно использует информационную войну против Украины, наряду с военным вторжением. На жителей Украины рассчитаны информационно-психологические операции (так называемое ИПСО), цель которых — рассорить украинцев, которые сейчас едины в борьбе против оккупанта.

Примечательно Я в бешенстве, – пропагандист Соловьев устроил истерику из-за сожженного крейсера "Москва"

Для "внутреннего потребителя", то есть русского, кремлевская пропаганда имеет другой подход. Правда, его пришлось изменить. Ведь в первый день войны всякие соловйовы, скабеевы и прочая сволочь убеждали всех "Россия за три дня возьмет Киев". Это подхватывали жители России, которые в соцсетях призывали украинцев не паниковать и просто подождать пока "российские войска их спасут". О том, как выглядит "спасение по-русски", весь мир узнал впоследствии, когда украинские войска освободили от оккупантов Бучу, Ирпень, Гостомель и другие города вокруг Киева.

Неудачи России побудили кремлевскую пропагандистскую машину переключить внимание на внутреннюю российскую аудиторию. Ведь кроме военного поражения сюда добавились и санкции. И страна начала готовиться к затяжной войне.

С этой целью в конце марта в российских пропагандистских СМИ распространялись постановочные видео с нечеловеческим отношением якобы "украинских военных" к "русским пленникам". К этим фейкам добавились и другие, не менее эмоциональные. В глазах россиянина демонизировались "нацисты ВСУ", а особенно "полк Азов", якобы издевающиеся над мирным населением.

Это все влилось в общую канву, которую до этого 8 лет продвигала российская пропаганда – о "геноциде населения Донбасса".

На России это дало результат – поддержка диктатора Владимира Путина снова высока. А жители России уже нескрываемо призывают своих военных к большему жестокому обращению с украинцами. Дошло до того, что военным подразделениям, причастным к зверствам на Киевщине, присваивают почетные наименования.

Детальнее "Насилуй украинских баб" и "валите всех нах*й": ТОП шокирующих разговоров россиян, перехвативших СБУ

В Вооруженных Силах Украины не исключают возможности, что это может привести к еще большим зверствам россиян на оккупированных территориях. Поддержанные кремлевской пропагандой, они будут готовы наглядно демонстрировать это жителям России.