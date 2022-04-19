Росія активно використовує інформаційну війну проти України, поруч з військовим вторгненням. На жителів України розраховані інформаційно-психологічні операції (так зване ІПСО), яке нам на меті розсварити українців, які зараз єдині в боротьбі проти окупанта.

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Для "внутрішнього споживача", тобто росіянина, кремлівська пропаганда має інший підхід. Правда його довелося змінити. Адже в перший день війни всякі соловйови, скабєєви та інша наволоч переконували всіх "Росія за три дні візьме Київ". Це ж підхоплювали жителі Росії, які в соцмережах закликали українців не панікувати та просто почекати поки "російські війська їх врятують". Про те, як виглядає "порятунок по-російськи" весь світ дізнався згодом, коли українські війська звільнили від окупантів Бучу, Ірпінь, Гостомель та інші міста навколо Києва.

Невдачі Росії спонукали кремлівську пропагандистську машину переключити увагу внутрішньої російської аудиторії. Адже окрім військової поразки, сюди додалися і санкції. І країна почала готуватися до затяжної війни.

З цією метою в кінці березня у російських пропагандистських ЗМІ поширювались постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених". До цих фейків додалися і інші, не менш емоційні. В очах росіянина демонізувалися "нацисти ЗСУ", а особливо "полк Азов", які нібито знущаються з мирного населення.

Це все влилося в загальну канву, яку до цього 8 років просувала російська пропаганда – про "геноцид населення Донбасу".

На Росії це дало результат – підтримка тамтешнього диктатора Володимира Путіна знову висока. А жителі Росії вже неприховано закликають своїх військових до більшої жорстокого поводження з українцями. Дійшло до того, що військовим підрозділам, які причетні до звірств на Київщині, присвоюють почесні найменування.

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В Збройних Силах України не відкидають можливості, що це може призвести до ще більших звірств росіян на окупованих територіях. Підтримані кремлівською пропагандою, вони будуть готові наочно це демонструвати жителям Росії.