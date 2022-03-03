Пропаганда пошатнулась: Россия требует, чтобы телеграм удалил ботов поиска умерших орков

Россия выдвинула новое требование к мессенджеру телеграм. Кремль беспокоят боты, в которых можно искать убитых и пленных в Украине оккупантов.

Следует заметить, что подобная функция мессенджера просто отрицает всю пропаганду врагов. Ведь их "журналисты" и руководство государства неустанно утверждают, что в войне с Украиной почти не умирают солдаты.

Ранее Дуров передумал отключать телеграм-каналы, но призывает не доверять всей информации

Передали данные своим полицейским

В российском ведомстве "Роскомнадзор" заявили, что информацию об этих ботах уже направили российским "правоохранителям". Мол, будут привлекать к ответственности злоумышленников.

Наверное, они считают, что таким образом смогут скрыть смерти тысячи своих служащих. Будут ли сообщать что-нибудь матерям погибших – неизвестно.

Кстати, захватчики привезли с собой в Украину мобильные крематории. Там они намерены уничтожать своих погибших служащих. Президент Владимир Зеленский уже заявил, что это бесчеловечно.

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