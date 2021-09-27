Пропаганда со знаком минус, – Кремль о требованиях США насчет транзита газа через Украину
Источник:ТАСС
Соединенные Штаты призвали Россию увеличить объем транзита газа через Украину, ведь в Европе запасы весьма ограничены. В Кремле это расценили как средство пропаганды – со знаком "минус".
На предложение старшего советника Госдепа США по энергетике Амоса Хохштейна отреагировал спикер Путина Дмитрий Песков.
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Песков говорит, что "Газпром" выполняет обязательства
Несмотря на это в Кремле заявили, что готовы наращивать объем поставок. Якобы в "Газпроме" выполняют свои обязательства.
Можно ли взять больше газа у "Газпрома" и закачать в Европу? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, и не может быть,
– заверил Песков.
Представитель Путина назвал заявление Хохштейна "окриком"
Рупор Кремля утверждает, что "Газпром" готов и дальше заключать контракты и в этом заинтересован. Песков утверждает, что потребители из Европы – это главные партнеры.
Поэтому вот такие окрики из США – это не что иное, как пропаганда. Но это пропаганда со знаком минус,
– добавил представитель Путина.
Несмотря на заверения в сотрудничестве с Европой, Песков сразу раскритиковал российских "главных партнеров" – якобы сами виноваты в исчерпании запасов и как результат – рекордных ценах на голубое топливо.
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В Кремле предлагают Европе больше покупать газа
Ранее пресс-секретарь Путина озвучил свой вариант увеличения транзита через Украину. Чтобы он был увеличен – Европа должна покупать больше российского газа.