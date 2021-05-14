Телеканал "Z ZIK" 13 мая получил предупреждение от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. А все потому, что в его эфире звучали призывы к развязыванию войны.

Теперь канал должен заплатить штраф – более 300 тысяч гривен. Основателем "Z ZIK" значится, по данным портала Youcontrol , заметим, подсанкционнный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак.

Советуем прочитать Эксперты считают блокировку медведчуковских телеканалов наиболее позитивным событием: опрос

На "Z ZIK" раздавались призывы к развязыванию войны

13 мая Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (вещает под логотипом "Z ZIK").

В итоге члены совета признали, что в эфире канала раздавались призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.

Поэтому решили объявить каналу предупреждение и наложить на него штраф . Размер санкций превышает 300 тысяч гривен.

За какие именно нарушения оштрафовали канал "Z ZIK"

2019, 26 ноября, передача "Каждый из нас президент". Политики Надежда Савченко, Ренат Кузьмин и Михаил Добкин распространяли в эфире высказывания, которые противоречат нормам действующего законодательства. К примеру:

Добкин в общении с Кузьминым озвучил косвенный призыв к насилию (физическому уничтожению) с использованием языка ненависти в отношении конкретных лиц (Порошенко, Турчинова, Парубия, Тягнибока). Его слова, считают в Нацсовете, имели признаки разжигания национальной вражды и ненависти. Савченко при этом к словам Добкина отнеслась "с пониманием". По ее заявлениям можно сделать вывод, что силовые средства и совершение преступления – приемлемы для "установления справедливости".

Трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространения ООО "ТРК "Новые коммуникации" соответствующей информации,

– говорится в сообщении Нацсовета.

Именно поэтому компании объявили предупреждение и штраф в размере 25% лицензионного сбора. Для телеканала "Z ZIK" эта сумма составляет 341 тысячу 067 гривен и 50 копеек.

Устранить нарушения и уплатить штраф компания обязана за 30 дней.

Стоит знать День свободы прессы: как отличить журналиста от пропагандиста