Пропаганда войны: "Z ZIK" оштрафовали за заявления Савченко, Добкина и Кузьмина
Телеканал "Z ZIK" 13 мая получил предупреждение от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. А все потому, что в его эфире звучали призывы к развязыванию войны.
Теперь канал должен заплатить штраф – более 300 тысяч гривен. Основателем "Z ZIK" значится, по данным портала Youcontrol, заметим, подсанкционнный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарас Козак.
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На "Z ZIK" раздавались призывы к развязыванию войны
13 мая Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО "ТРК "Новые коммуникации" (вещает под логотипом "Z ZIK").
- В итоге члены совета признали, что в эфире канала раздавались призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.
- Поэтому решили объявить каналу предупреждение и наложить на него штраф. Размер санкций превышает 300 тысяч гривен.
За какие именно нарушения оштрафовали канал "Z ZIK"
2019, 26 ноября, передача "Каждый из нас президент". Политики Надежда Савченко, Ренат Кузьмин и Михаил Добкин распространяли в эфире высказывания, которые противоречат нормам действующего законодательства. К примеру:
- Добкин в общении с Кузьминым озвучил косвенный призыв к насилию (физическому уничтожению) с использованием языка ненависти в отношении конкретных лиц (Порошенко, Турчинова, Парубия, Тягнибока).
- Его слова, считают в Нацсовете, имели признаки разжигания национальной вражды и ненависти.
- Савченко при этом к словам Добкина отнеслась "с пониманием". По ее заявлениям можно сделать вывод, что силовые средства и совершение преступления – приемлемы для "установления справедливости".
Трансляция передачи состоялась трижды без изменений или редакционной модерации, что свидетельствует об осознанном распространения ООО "ТРК "Новые коммуникации" соответствующей информации,
– говорится в сообщении Нацсовета.
Именно поэтому компании объявили предупреждение и штраф в размере 25% лицензионного сбора. Для телеканала "Z ZIK" эта сумма составляет 341 тысячу 067 гривен и 50 копеек.
- Устранить нарушения и уплатить штраф компания обязана за 30 дней.
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