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      Пропаганда "Батькивщины": политсила Тимошенко снова попала в неловкую ситуацию из-за фото

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      "Батькивщина" снова попала в скандал из-за использования фото без разрешения и с политической целью
      "Батькивщина" снова попала в скандал из-за использования фото без разрешения и с политической целью / Соцсети

      Политическая сила Юлии Тимошенко "Батькивщина" снова без разрешения и с политической целью использовала чужое фото. На этот раз партия так обошлась с экс-бойцом батальона "Азов" Алексеем Лысенко.

      Об этом последний написал на своей странице в Facebook.

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      Я – крымчанин. Я присоединился к националистическому движению задолго до того, как началась война. Я боролся с режимом внутренней оккупации еще тогда, когда Тимошенко вместе с Януковичем хотела разделить страну на двоих с помощью "широкой коалиции". В 2008 году после событий в Грузии и Крыму я готовился к маршу нации, а не продался Путину. Я был "провокатором" на Майдане, после захвата моего родного города Россией ушел на фронт в качестве добровольца. Вместе с собратьями мы боролись за Украину в Харькове, Мариуполе, Марьинке и Широкино. Мы воевали за Нацию и ее будущее. И я не собираюсь терпеть, чтобы любые политические проходимцы пиарились за счет наших имен,
      – отметил участник боевых действий в Донбассе.

      По его словам, он не поддерживает "Батькивщину" и не давал разрешения на использование своей фотографии в ее политической агитации.

      В качестве примера Лысенко привел статью с его фотографией, опубликованной в партийной газете "Батькивщины". В то же время воин заметил, что тираж этого издания – 1 миллион экземпляров.

      "Не вздумайте игнорировать. Если в течение 24 часов Тимошенко не отреагирует, мы придем в ваш офис и лично спросим, ​​по какому праву вы пиаритесь за счет фронтовиков, воевавших в то время, когда вы сами сидели и продолжаете сидеть в тепленьких кабинетах столицы", – добавил он.

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      На следующий день "Батькивщина" на своей странице в Facebook отреагировала на это заявление. Как отметили в политсиле, фотография Лысенко была размещена на первой странице газеты "Центральная Украина" за сентябрь 2018 года.

      Эта газета издается в Кропивницком и не является партийным изданием "Батькивщины". Вместе с тем, как выяснилось, ее учредители являются аффилированными с региональным партийным руководством лицами. В связи с этим мы не прячем голову в песок, а признаем свою ответственность за досадный случай. Согласно законодательству, использование в газетах фотографий, опубликованных в открытых источниках, является допустимым при условии указания источника. К сожалению, редакция газеты допустила ошибку, не указав, откуда взяла фото. Кроме того, мы понимаем, что в этом конкретном случае в отношении Алексея Лысенко был нарушен нравственный закон. "Батькивщина" приносит извинения Алексею Лысенко за несанкционированное использование его фото на первой полосе газеты. Партия сделает соответствующие кадровые выводы из ситуации, и виновные будут наказаны. Надеемся, что подобные ситуации больше не повторятся,
      – говорят в партии.

      Правда, на этом конфликт исчерпан не был – через некоторое время Лысенко опубликовал видеообращение, в котором призвал политические партии не использовать без разрешения фото ветеранов АТО и добровольцев. Также он обратился к воинам, которые защищали Украину, чтобы те не давали политикам прецедентов и оснований так действовать.

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      "Мы воевали не для того, чтобы кто-то пришел в президенты, а для того, чтобы сохранить нашу страну целостной", – подытожил он.

      Также свою позицию высказали представители "Азова", в рядах которого сражался Лысенко.

      На днях в сети появилась фотография обложки агитационной газеты в поддержку одного из будущих кандидатов в президенты, где возле красноречивой подписи "Некому служить" изображен ветеран полка "Азов" с шевроном нашего подразделения на руке. Эта полиграфия подняла большое возмущение среди бойцов "Азова", в связи с чем пресс-служба полка официально заявляет: подразделение категорически осуждает использование нашей символики в грязных политических играх любого из политиков, которые своими антиукраинскими действиями давно возвели собственную репутацию к нулю. Мы с первых дней российской агрессии стоим на защите украинского народа, мы освободили от захватчика полумиллионный Мариуполь, а наш шеврон не раз был омыт кровью "азовцев" в ожесточенных боях с врагом, поэтому его использование в политической агитации антигосударственных деятелей мы считаем преступлением , направленным на дискредитацию защитников Украины,
      – пояснили свою позицию в военном формировании.

      Кроме того, в "Азове" призвали политиков использовать "на своей печатной грязи только то, к чему они имеют прямое отношение, в частности таблички с коррупционными схемами, имения размером с Верховную Раду и золотые унитазы с бриллиантами".

      Напомним, это уже не первый скандал в Украине по использованию политическими партиями изображений известных людей, активистов, волонтеров, воинов без их разрешения. Так, в начале февраля певица и волонтер Анастасия Приходько возмутилась, что ее обманули и без согласия использовали в предвыборной кампании президента Петра Порошенко. По ее словам, министр культуры Украины Евгений Нищук предложил артистке сняться именно в социальном ролике, однако тот вышел в итоге политическим.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Скандал "Азов" ВО Батьківщина АТО
      Источник: 24 канал
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