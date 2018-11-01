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      "Батькивщина" снова попала в скандал вокруг авторских прав

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      Новый скандал с участием "Батькивщины": политсила Тимошенко без разрешения использовала известное фото с женщинами-военнослужащими
      Новый скандал с участием "Батькивщины": политсила Тимошенко без разрешения использовала известное фото с женщинами-военнослужащими / Соцсети

      Не успели улечься страсти вокруг использования без разрешения со стороны "Батькивщины" имени и волонтерских достижений Сергея Притулы, как политсила снова попала в неприятную ситуацию касаемо авторских прав.

      Об инциденте написала и опубликовала соответствующее фото на своей странице в Facebook журналистка и общественный деятель Анастасия Масюткина.

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      По ее словам, "Батькивщина" во время одного из своих съездов использовала без разрешения фото с женщинами-военнослужащими и даже не предупредила автора. Впоследствии фотограф подтвердила эти слова.

      "Тем более, что было столько репостов, и найти владельца этих фото мог бы самый ленивый человек на свете! Ну это же все не для вас!?! Не так ли?" – отметила она.

      Добавим, что эту фотографию создала фотограф Наталья Ищенко, а стала она популярной после парада по случаю Дня Независимости, который состоялся 24 августа, – тогда впервые по Крещатику шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров из женщин-военнослужащих.

      Наталья Ищенко, фото, ВСУ, скандал, женщины, Тимошенко, Батькивщина
      Оригинальное фото от Натальи Ищенко

      Женщины-военнослужащие на параде ко Дню Незалжености-2018: смотрите видео

      Собственно Наталья Ищенко и изобразила их в своих фотографиях, после чего ее сообщение начали распространять чуть ли не все. По состоянию на 1 ноября, оно уже имеет 4 тысячи 336 репостов.

      По словам президента Петра Порошенко, всего в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, из которых 25 тысяч являются военнослужащими. Кроме того, как отмечала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, из 25 тысяч женщин, служащих по контракту в ВСУ, насчитывается более 3 тысяч офицеров: все они служат наравне с мужчинами.

      Напомним, недавно известный шоумен и телеведущий Сергей Притула обвинил волынскую ячейку "Батькивщины" о том, что они с манипулятивной целью и без разрешения использовали его фото и волонтерские достижения. Кроме того, он дал политсиле 24 часа, чтобы извиниться. Правда, как волынская "Батькивщина", так и центральный офис партии фактически сразу извинились и осудили такие действия своего представителя. После этого юморист заявил, что конфликт исчерпан.

      Теги: Новости политики Новости Украины Скандал ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
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