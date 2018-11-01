"Батькивщина" снова попала в скандал вокруг авторских прав

Не успели улечься страсти вокруг использования без разрешения со стороны "Батькивщины" имени и волонтерских достижений Сергея Притулы, как политсила снова попала в неприятную ситуацию касаемо авторских прав.

Об инциденте написала и опубликовала соответствующее фото на своей странице в Facebook журналистка и общественный деятель Анастасия Масюткина.

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По ее словам, "Батькивщина" во время одного из своих съездов использовала без разрешения фото с женщинами-военнослужащими и даже не предупредила автора. Впоследствии фотограф подтвердила эти слова.

"Тем более, что было столько репостов, и найти владельца этих фото мог бы самый ленивый человек на свете! Ну это же все не для вас!?! Не так ли?" – отметила она.

Добавим, что эту фотографию создала фотограф Наталья Ищенко, а стала она популярной после парада по случаю Дня Независимости, который состоялся 24 августа, – тогда впервые по Крещатику шагал отдельный парадный расчет будущих офицеров из женщин-военнослужащих.



Оригинальное фото от Натальи Ищенко

Женщины-военнослужащие на параде ко Дню Незалжености-2018: смотрите видео

Собственно Наталья Ищенко и изобразила их в своих фотографиях, после чего ее сообщение начали распространять чуть ли не все. По состоянию на 1 ноября, оно уже имеет 4 тысячи 336 репостов.

По словам президента Петра Порошенко, всего в рядах ВСУ служат и работают более 55 тысяч женщин, из которых 25 тысяч являются военнослужащими. Кроме того, как отмечала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, из 25 тысяч женщин, служащих по контракту в ВСУ, насчитывается более 3 тысяч офицеров: все они служат наравне с мужчинами.

Напомним, недавно известный шоумен и телеведущий Сергей Притула обвинил волынскую ячейку "Батькивщины" о том, что они с манипулятивной целью и без разрешения использовали его фото и волонтерские достижения. Кроме того, он дал политсиле 24 часа, чтобы извиниться. Правда, как волынская "Батькивщина", так и центральный офис партии фактически сразу извинились и осудили такие действия своего представителя. После этого юморист заявил, что конфликт исчерпан.