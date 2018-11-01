"Батьківщина" знову втрапила у скандал щодо авторських прав

Не встигли улягтися пристрасті навколо використання без дозволу з боку "Батьківщини, імені та волонтерських здобутків Сергія Притули, як політсила знову потрапила у неприємну ситуацію щодо авторських прав.

Про інцидент написала та оприлюднила відповідне фото на своїй сторінці у Facebook журналістка та громадська діячка Анастасія Масюткіна.

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За її словами, "Батьківщина" під час одного зі своїх з’їздів використала без дозволу фото із жінками військовослужбовцями та навіть не попередила автора. Згодом фотограф підтвердила ці слова.

"Тим паче, що було стільки поширень, і знайти власника цих фото могла б найбільш лінива людини на світі! Ну це ж все не для вас!?! Чи не так?", – зауважила вона.

Додамо, що цю світлину створила фотограф Наталія Іщенко, а стала вона популярною після параду з нагоди Дня Незалежності, що відбувся 24 серпня, – тоді вперше Хрещатиком крокував окремий парадний розрахунок майбутніх офіцерів із жінок-військовослужбовців.



Оригінальне фото від Наталії Іщенко

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Власне Наталія Іщенко й зобразила їх у своїх світлинах, після чого її допис почали поширювати ледь не усі. Станом на 1 листопада, він має вже 4 тисячі 336 поширень.

За словами президента Петра Порошенка, загалом у лавах ЗСУ служать і працюють понад 55 тисяч жінок, із яких 25 тисяч є військовослужбовками. Крім того, як зазначала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, з 25 тисяч жінок, що служать за контрактом у ЗСУ, налічується більше ніж 3 тисячі офіцерів: усі вони служать нарівні з чоловіками.

Нагадаємо, нещродавно відомий шоумен і телеведучий Сергій Притула звинуватив волинський осередок "Батьківщини" у тому, що вони з маніпулятивною метою та без дозволу використали його фото та волонтерські здобутки. Крім того, він дав політсилі 24 години на вибачення. Щоправда, як волинська "Батьківщина", так і центральний офіс партії фактично одразу вибачилися та засудили такі дії свого представника. Після цього гуморист заявив, що конфлікт вичерпано.