Пропаганда "Батьківщини": політсила Тимошенко знову потрапила у незручну ситуацію через фото

Політична сила Юлії Тимошенко "Батьківщина" знову без дозволу та з політичною метою використала чуже фото. Цього разу партія так повелася з екс-бійцем батальйону "Азов" Олексієм Лисенком.

Про це останній написав на своїй сторінці у Facebook.

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Я – кримчанин. Я приєднався до націоналістичного руху задовго до того, як почалася війна. Я боровся з режимом внутрішньої окупації ще тоді, коли Тимошенко разом із Януковичем хотіла розділити країну на двох за допомогою "широкої коаліції". У 2008 році після подій у Грузії і Криму я готувався до маршу нації, а не продався Путіну. Я був "провокатором" на Майдані, після захоплення мого рідного міста Росією пішов на фронт як доброволець. Разом з побратимами ми боролися за Україну в Харкові, Маріуполі, Мар’їнці та Широкиному. Ми воювали за Націю та її майбутнє. І я не збираюся терпіти, щоб будь-які політичні пройдисвіти піарилися за рахунок наших імен,

– зауважив учасник бойових дій на Донбасі.

За його словами, він не підтримує "Батьківщину" та не давав дозволу на використання своєї фотографії в її політичній агітації.

Як приклад Лисенко навів статтю з його світлиною, яку було опубліковано у партійній газеті "Батьківщини". Водночас воїн зауважив, що тираж цього видання – 1 мільйон примірників.

"Не здумайте ігнорувати. Якщо протягом 24 годин Тимошенко не відреагує, ми прийдемо у ваш офіс і особисто запитаємо, за яким правом ви піаритись за рахунок фронтовиків, які воювали в той час, коли ви самі сиділи та продовжуєте сидіти) в тепленьких кабінетах столиці", – додав він.

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Наступного дня "Батьківщина" на своїй сторінці у Facebook відреагувала на цю заяву. Як зазначили у політсилі, фотографію Лисенка було розміщено на першій сторінці газети "Центральна Україна" за вересень 2018 року.

Ця газета видається у Кропивницькому та не є партійним виданням "Батьківщини". Разом з тим, як з’ясувалося, її засновники є афільованими з регіональним партійним керівництвом особами. У зв’язку з цим ми не ховаємо голову в пісок, а визнаємо свою відповідальність за прикрий випадок. Згідно із законодавством, використання в газетах фотографій, опублікованих у відкритих джерелах, є допустимим за умови вказування джерела. На жаль, редакція газети припустилася помилки, не зазначивши, звідки взяла фото. Крім того, ми свідомі того, що у цьому конкретному випадку стосовно Олексія Лисенка був порушено моральний закон. "Батьківщина" приносить вибачення Олексію Лисенку за несанкціоноване використання його фото на першій шпальті газети. Партія зробить відповідні кадрові висновки із ситуації, і винні будуть покараними. Сподіваємося, що подібні ситуації більше не повторяться,

– кажуть у партії.

Щоправда, на цьому конфлікт вичерпано не було – за деякий час Лисенко опублікував відеозвернення, в якому закликав політичні партії не використовувати без дозволу фото ветеранів АТО та добровольців. Також він звернувся, до воїнів, які захищали Україну, аби ті не давали політикам прецедентів і підстав так діяти.

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"Ми воювали не для того, щоб хтось прийшов у президенти, а для того, щоб зберегти нашу країну цілісною", – підсумував він.

Також свою позицію висловили представники "Азову", у лавах якого воював Лисенко.

Днями у мережі з’явилася фотографія обкладинки агітаційної газети на підтримку одного з майбутніх кандидатів у президенти, де біля промовистого підпису "Нема кому служити" зображено ветерана полку "Азов" із шевроном нашого підрозділу на руці. Ця поліграфія здійняла чимале обурення серед бійців "Азову", у зв’язку з чим прес-служба полку офіційно заявляє: підрозділ категорично засуджує використання нашої символіки у брудних політичних ігрищах будь-кого з політиків, які своїми антиукраїнськими вчинками давно звели власну репутацію до нуля. Ми з перших днів російської агресії стоїмо на захисті українського народу, ми звільнили від загарбника півмільйонний Маріуполь, а наш шеврон не раз було омито кров‘ю "азовців" у запеклих боях з ворогом, саме тому його використання у політичній агітації антидержавних діячів ми вважаємо злочином, направленим на дискредитацію захисників України,

– пояснили свою позицію у військовому формуванні.

Також у "Азові" закликали політиків використовувати "на своєму друкованому багні лише те, до чого вони мають прямий стосунок, зокрема таблички із корупційними схемами, маєтки розміром з Верховну Раду та золоті унітази з діамантами".

Нагадаємо, це вже не перший скандал в Україні щодо використання політичними партіями зображень відомих людей, активістів, волонтерів, воїнів без їхнього дозволу. Так, на початку лютого співачка та волонтер Анастасія Приходько обурилась, що її обдурили та без згоди використали у передвиборчій кампанії президента Петра Порошенка. За її словами, міністр культури України Євген Нищук запропонував артистці знятися в саме у соціальному ролику, проте він вийшов у підсумку політичним.