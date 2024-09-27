Так на вопрос пропагандиста о том, насколько возможно противостояние России блоку НАТО, ответил полковник Михаил Ходаренок. В то же время путинские приспешники так называемую "сво" в Украине давно уже называют "войной с НАТО", передает 24 Канал.

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Россия не готова к войне с НАТО

Российский полковник открыто сказал, что со стороны России любые боевые действия против НАТО будут крайне невыгодны. Ведь войска Альянса имеют преимущество практически по всем позициям в несколько раз.

Мне кажется, что любое противостояние с блоком НАТО возможно только с использованием ядерного оружия. Другого варианта просто нет,

– добавил Ходаренок.

Собственно, это в очередной раз подтверждает, что единственная мощность России – ядерное оружие, которым Владимир Путин продолжает терроризировать мир.

Кроме того, он напомнил о понятии основной закон войны, согласно которому ход и результат борьбы определяются совокупными военно-экономическими потенциалами войны сторон.

Если Альянс превышает нас (Россию – 24 Кагал) вдвое – втрое, то вступать в такое вооруженное противостояние только с традиционным вооружением для нас абсолютно бесперспективно,

– подчеркнул Ходоренок.

Впрочем, это уже давно понятно без так называемых экспертов, ведь после того, как так называемая "вторая армия мира" опозорились в Украине, то о серьезной российской прочности не может быть и речи.