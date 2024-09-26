Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что состоялось заседание МАГАТЭ. Там по инициативе 52 стран была принята резолюция о давлении на Россию.

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Влияние мировых организаций

В МАГАТЭ требуют, чтобы страна-агрессор вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины.

МАГАТЭ отслеживает все угрозы России, однако ни одна международная организация не имеет механизмов влияния для выполнения принятых резолюций. Но там понимают, что те, кто говорит об атаках по АЭС - полные идиоты,

– сказал Сергей Жирнов.

Он отметил, что российские пропагандисты не понимают, что нельзя атаковать подстанции, которые обеспечивают работу атомных электростанций. Такие действия могут вызвать трагедию вроде аварии в Чернобыле. По словам экс-сотрудника КГБ, озвучивать такие мысли по телевидению очень безответственно.

Обратите внимание! Россия использует Запорожскую АЭС как военную базу, размещая там свои войска и боеприпасы. По данным Центра национального сопротивления, на станции находится около 1300 росгвардейцев, а также идентифицировано присутствие спецподразделений из Чечни и Пензы.