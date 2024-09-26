Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що відбулось засідання МАГАТЕ. Там за ініціативи 52 країн було прийнято резолюцію про тиск на Росію.

До теми Росіяни хочуть атакувати 3 наші АЕС, у нас є інформація, – Зеленський

Вплив світових організацій

У МАГАТЕ вимагають, щоб країна-агресорка повернула Запорізьку АЕС під контроль України.

МАГАТЕ відстежує усі погрози Росії, однак жодна міжнародна організація не має механізмів впливу для виконання прийнятих резолюцій. Але там розуміють, що ті, хто говорить про атаки по АЕС - повні ідіоти,

– сказав Сергій Жирнов.

Він зауважив, що російські пропагандисти не розуміють, що не можна атакувати підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій. Такі дії можуть спричинити трагедію на кшталт аварії у Чорнобилі. За словами ексспівробітника КДБ, озвучувати такі думки по телебаченню дуже безвідповідально.

Зверніть увагу! Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу, розміщуючи там свої війська та боєприпаси. За даними Центру національного спротиву, на станції перебуває близько 1300 росгвардійців, а також ідентифіковано присутність спецпідрозділів з Чечні та Пензи.