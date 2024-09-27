Так на питання пропагандиста щодо того, наскільки можливе протистояння Росії блоку НАТО, відповів полковник Міхаїл Ходарьонок. Водночас путінські посіпаки так звану "сво" в Україні давно вже називають "війною з НАТО", передає 24 Канал.

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Росія не готова до війни з НАТО

Російський полковник відкрито сказав, що з боку Росії будь-які бойові дії проти НАТО будуть вкрай невигідні. Адже війська Альянсу мають перевагу практично по всіх позиціях у декілька разів.

Мені здається, що будь-яке протистояння з блоком НАТО можливе лише з використанням ядерної зброї. Іншого варіанта просто немає,

– додав Ходарьонок.

Власне, це вкотре підтверджує, що єдина потужність Росії – ядерна зброя, якої Владімір Путін продовжує тероризувати світ.

Крім того, він нагадав про поняття основний закон війни, згідно з яким хід й результат боротьби визначаються сукупними військово-економіними потенціалами війни сторін.

Якщо Альянс перевищує нас (Росію – 24 Кагал) вдвічі – втричі, то вступати у таке збройне протистояння тільки з традиційним озброєнням для нас абсолютно безперспективно,

– наголосив Ходорьонок.

Втім, це вже давно зрозуміло без так званих експертів, адже після того, як так звана "друга армія світу" зганьбилися в Україні, то про серйозну російську міцність не може бути й мови.