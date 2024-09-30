Российский пропагандист Дмитрий Евстафьев со злостью и завистью вспомнил, как впервые попал в Киев. По его словам, Киев выглядел даже богаче Москвы, передает 24 Канал.

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Чувствовалось преимущество над россиянами

Пропагандист отметил, что уже тогда город производил впечатление "не только сортами колбасы, хотя и этим тоже". Он также отметил, что тогда чувствовалось преимущество киевлян даже над жителями Москвы.

Они уже тогда были другими,

– объяснил пропагандист.

В то же время он не забыл упомянуть, что киевляне говорили на русском и платили партийные взносы, однако пропагандист умолчал, что это происходило в результате длительной русификации и репрессий.

По его словам, жители Санкт-Петербурга тоже несколько отличались от москвичей, однако все равно были "своими", а киевляне – нет.