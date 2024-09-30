Російський пропагандист Дмітрій Євстаф'єв зі злістю та заздрістю згадав, як вперше потрапив до Києва. За його словами, Київ виглядав навіть багатшим за Москву, передає 24 Канал.

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Відчувалась перевага над росіянами

Пропагандист наголосив, що вже тоді місто справляло враження "не тільки сортами ковбаси, хоча й цим теж". Він також наголосив, що тоді відчувалась перевага киян навіть над жителями Москви.

Вони вже тоді були інакшими,

– пояснив пропагандист.

Водночас він не забув згадати, що кияни розмовляли російською та платили партійні внески, однак пропагандист замовчав, що це відбувалось внаслідок тривалої русифікації та репресій.

За його словами, жителі Санкт-Петербургу теж дещо відрізнялись від москвичів, проте все одно були "своїми", а кияни – ні.