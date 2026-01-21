"Предал всех по очереди": как и почему Кремль "убрал" пропагандиста Соловьева

Российские пропагандисты делают все более резкие и абсурдные заявления, которые им уже стоят, вероятно, карьеры. Недавно Владимир Соловьев нес бред про Армению и страны Центральной Азии и потом исчез из эфира.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист, эксперт-международник Александр Демченко, который поделился мыслями, о дальнейшей судьбе известного российского пропагандиста. Он объяснил, за какие высказывания его могли наказать.

Почему Соловьева могли наказать российские власти?

Демченко отметил, что Владимир Соловьев уже некоторое время не выходит в эфиры со своими программами, ведь его убрали.

"Он не был в отпуске – в отпуск не уходят на один день. У него не вышли две программы после того, как он сделал заявление об Армении. Кстати, после него похожее заявление сделал Александр Дугин (российский пропагандист и идеолог "русского мира" – 24 Канал). У него также появились проблемы", – отметил эксперт-международник.

Стоит знать. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров сказал, что России нужно расширить свою "зону влияния" и предположил возможность проведения в Армении и в странах Центральной Азии новых так называемых "СВО". Он заявил, что, мол, России можно взять пример с США, которые провели операцию в Венесуэле, "наплевав на международное право".

Пока неизвестно, по словам журналиста, отправили Соловьева в вынужденный отпуск, отстранили от эфиров на короткое время или наказали деньгами. Кстати, это произошло вскоре после того, как Владимир Путин вручил Соловьеву награду в Кремле.

Теперь можно говорить, что они взялись за своих. Сначала он (Путин – 24 Канал) предал Долину (российскую певицу, попавшую в скандал с продажей квартиры – 24 Канал), теперь этих пропагандистов, потом Медведева предаст, который возглавит партию "Единая Россия" на псевдовыборах в Госдуму. Предал всех по очереди,

– подчеркнул Александр Демченко.

Поэтому, по мнению эксперта-международника, даже пропагандисты уже не очень радуются и боятся сказать, что-то лишнее в России.

Что этому предшествовало?