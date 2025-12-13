Интересно, что на линию соприкосновения россияне отправили не начальника Генштаба или другого командира, а пропагандиста. Как заметил в эфире 24 Канала военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк, если Соловьев попадет там в плен, это будет важным прецедентом.

Действительно ли Соловьев был в Покровске?

Россияне опубликовали видео на котором видно, как кто-то бегает по Покровску с нагрудной камерой. Пропагандисты утверждают, что это якобы Соловьев, хотя на кадрах его нет.

Если он действительно в Покровске, то лучшим вариантом было бы взять его в плен. Очевидно, тогда риторика "рупора" Кремля существенно изменится и война в Украине уже не будет для него "такой однозначной".

Это не более, чем российская пропаганда. В конечном итоге мы видим, что в Купянске не Путин с иностранными журналистами, а Президент Украины, Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. На этом вообще можем закрывать тему,

– подчеркнул военный.

Россияне действительно вкладывают большие средства в свою пропаганду, поэтому она имеет влияние, вызывает эмоции. Но подавляющее большинство тем – это лишь пропаганда, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Обратите внимание! Владимир Соловьев является многолетним рупором кремлевской пропаганды. Он известен своими абсурдными и резкими заявлениями, которые никогда не сбываются. Например, летом 2025 года он говорил об "уничтожении Львова" и давал горожанам 24 часа на эвакуацию.

Более того, маловероятно, что Соловьев действительно побывал в Покровске. В городе очень сложная и опасная ситуация, там постоянно раздаются взрывы, дроны работают с обеих сторон. Скорее всего, его "приезд в Покровск" является лишь монтажом.

Пропагандист мог сфотографироваться у въезда в город, а с нагрудной камерой бегал уже другой боец. Далее все это монтируют и создают очередной миф.

