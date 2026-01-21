Об этом 24 Каналу рассказал журналист, эксперт-международник Александр Демченко, который поделился мыслями, о дальнейшей судьбе известного российского пропагандиста. Он объяснил, за какие высказывания его могли наказать.
Смотрите также Военный отреагировал на якобы приезд пропагандиста Соловьева в Покровск
Почему Соловьева могли наказать российские власти?
Демченко отметил, что Владимир Соловьев уже некоторое время не выходит в эфиры со своими программами, ведь его убрали.
"Он не был в отпуске – в отпуск не уходят на один день. У него не вышли две программы после того, как он сделал заявление об Армении. Кстати, после него похожее заявление сделал Александр Дугин (российский пропагандист и идеолог "русского мира" – 24 Канал). У него также появились проблемы", – отметил эксперт-международник.
Стоит знать. Владимир Соловьев в одном из своих эфиров сказал, что России нужно расширить свою "зону влияния" и предположил возможность проведения в Армении и в странах Центральной Азии новых так называемых "СВО". Он заявил, что, мол, России можно взять пример с США, которые провели операцию в Венесуэле, "наплевав на международное право".
Пока неизвестно, по словам журналиста, отправили Соловьева в вынужденный отпуск, отстранили от эфиров на короткое время или наказали деньгами. Кстати, это произошло вскоре после того, как Владимир Путин вручил Соловьеву награду в Кремле.
Теперь можно говорить, что они взялись за своих. Сначала он (Путин – 24 Канал) предал Долину (российскую певицу, попавшую в скандал с продажей квартиры – 24 Канал), теперь этих пропагандистов, потом Медведева предаст, который возглавит партию "Единая Россия" на псевдовыборах в Госдуму. Предал всех по очереди,
– подчеркнул Александр Демченко.
Поэтому, по мнению эксперта-международника, даже пропагандисты уже не очень радуются и боятся сказать, что-то лишнее в России.
Что этому предшествовало?
Российский пропагандист Соловьев, говоря об Армении отметил, что для России "гораздо больнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле" и потеря Армении для россиян является "гигантской проблемой". Пропагандист заявил, что, мол, "плевать на международное право, на международный порядок", если для "национальной безопасности" России нужно будет "начать "СВО" в других точках нашей зоны влияния".
На скандальное заявление Владимира Соловьева отреагировали в МИД Армении. Российскому послу в стране вручили ноту протеста, выражающую "глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала". Ереван отметил, что соответствующие заявления несовместимы с дружескими отношениями между Россией и Арменией.
Пропагандист Александр Дугин также высказал свои мысли, что схожи с заявлениями Соловьева. Он сказал, что Россия не должна соглашаться с существованием суверенной Армении, Грузии, Казахстана и других стран, бывших советских республик.