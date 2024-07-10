Скабеева перечислила города России, которые, по ее словам, могут быть поражены Украиной благодаря дальнобойному оружию, в ее списке – и Москва, об этом пишет 24 Канал. Она показала во время эфира на федеральном канале карту с изображением городов, которые расположены в 300 километрах от украинской границы: Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Таганрог.

Красных линий нет

Пропагандистка Кремля озвучила, ссылаясь на заявление конгрессмена-республиканца Томаса Кина, что изменение политики относительно разрешения Украине поражать цели в России состоялось после того, как было анонсировано Харьковское наступление. Продвижение там оккупантов благодаря такому разрешению удалось приостановить.

"Крым в понимании американцев – это Украина. Томас Кин предложил увеличить радиус поражения до 300 километров. Пентагон обсуждает возможность прислать ракеты с дальностью и 500 километров. Если такую запустят с Сумщины – она способна поразить цель в Москве и всех городах до российской столицы. Красных линий отныне нет", – неутешительно заметила Скабеева.

Благодаря разрешению бить по территории России Харьковское наступление оккупантов удалось затормозить, сейчас россияне применяют тактику "ковровых бомбардировок", используя КАБы. Это значит, что ВСУ нужно уничтожать авиабазы, которые расположены внутри России. Именно поэтому в Конгрессе США призвали снять ограничения с ВСУ на использование дальнобойных американских ракет ATACMS по вражеским военным объектам на территории России.