Такую мысль 24 Каналу рассказал военный эксперт Ян Матвеев, заметив, что российские оккупанты привлекли довольно значительные силы на Харьковщине. Но серьезно продвинуться вперед им не удалось.

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Что известно о наступлении России на Харьковщине

Как отметил Матвеев, оккупанты действительно заняли определенную территорию. Но параллельно они понесли колоссальные потери. Эта группировка не смогла захватить Волчанск.

Хотя в первые дни пропаганда говорила, что "украинцы бегут из Волчанска. Сейчас его захватим". Но российские войска не могут вести эффективные бои в городе. Украинские войска столкнулись сначала с тяжелой ситуацией. Еще был серьезный дефицит боеприпасов. Пришлось отступать, но потом закрепились на позициях. И сейчас идут контратаки,

– сказал Матвеев.

Пока эти контратаки не идут быстро. Но такие усилия могут привести к резкому ухудшению положения для российских оккупантов. Фактически захватчики создали небольшой фронт, который им трудно обслуживать.

В этом контексте интересна ситуация в Сумской области. Оккупанты действительно собирали в свое время там определенную группировку. Но наши защитники нанесли несколько существенных ударов. Вероятно, сейчас россияне не собираются наступать на этом направлении. Но, конечно, стоит быть готовым ко всему.

Обратите внимание! По данным СМИ, украинские военные разбили элитную российскую бригаду в Волчанске. 83 воздушно-десантная бригада оккупантов отступила из Волчанска на восстановление.