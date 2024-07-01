Таку думку 24 Каналу розповів військовий експерт Ян Матвєєв, зауваживши, що російські окупанти залучили досить значні сили на Харківщині. Але серйозно просунутися вперед їм не вдалося.

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Що відомо про наступ Росії на Харківщині

Як наголосив Матвєєв, окупанти дійсно зайняли певну території. Але паралельно вони зазнали колосальних втрат. Це угруповання не змогло захопити Вовчанськ.

Хоча в перші дні пропаганда говорила, що "українці втікають з Вовчанська. Зараз його захопимо". Але російські війська не можуть вести ефективні бої в місті. Українські війська зіткнулися спочатку з важкою ситуацією. Ще був серйозний дефіцит боєприпасів. Довелося відступати, але потім закріпилися на позиціях. І зараз йдуть контратаки,

– сказав Матвєєв.

Поки ці контратаки не відбуваються швидко. Але такі зусилля можуть привести до різкого погіршення становища для російських окупантів. Фактично загарбники створили невеликий фронт, який їм важко обслуговувати.

У цьому контексті цікавою є ситуація в Сумській області. Окупанти дійсно збирали свого часу там певне угруповання. Але наші захисники завдали кілька суттєвих ударів. Ймовірно, зараз росіяни не збираються наступати на цьому напрямку. Але, звісно, варто бути готовим до всього.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, українські військові розбили елітну російську бригаду у Вовчанську. 83 повітряно-десантна бригада окупантів відступила з Вовчанська на відновлення.