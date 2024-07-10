Скабєєва перелічила міста Росії, які, з її слів, можуть бути уражені Україною завдяки далекобійній зброї, в її списку – й Москва, про це пише 24 Канал. Вона показала під час ефіру на федеральному каналі мапу з зображенням міст, які розташовані за 300 кілометрів від українського кордону: Брянськ, Орел, Воронеж, Курськ, Ростов-на-Дону, Таганрог.

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Червоних ліній немає

Пропагандистка Кремля озвучила, посилаючись на заяву конгресмена-республіканця Томаса Кіна, що зміна політики щодо дозволу Україні вражати цілі в Росії, відбулась після того, як був анонсований Харківський наступ. Просування там окупантів завдяки такому дозволу вдалося призупинити.

"Крим в розумінні американців – це Україна. Томас Кін запропонував збільшити радіус ураження до 300 кілометрів. Пентагон обговорює можливість надіслати ракети з дальністю і 500 кілометрів. Якщо таку запустять з Сумщини – вона спроможна уразити ціль в Москві й усіх містах до російської столиці. Червоних ліній віднині немає", – невтішно зауважила Скабєєва.

Завдяки дозволу бити по території Росії Харківський наступ окупантів вдалося загальмувати, зараз росіяни застосовують тактику "килимових бомбардувань", використовуючи КАБи. Це значить, що ЗСУ потрібно знищувати авіабази, які розташовані всередині Росії. Саме тому в Конгресі США закликали зняти обмеження із ЗСУ на використання далекобійних американських ракет ATACMS по ворожих військових об'єктах на території Росії.