Пропагандистка, евразийская активистка: что известно о жене Мельничука

Мила Мельничук – жена экс-нардепа Сергея Мельничука. Украинцы знают ее как политического аналитика и частого гостя канала NewsOne, который связывают с Медведчуком. Однако, если углубиться в ее биографию, то можно найти множество интересных подробностей.

Биография и настоящее имя

По данным СМИ, настоящее имя Милы Мельничук – Патимат Омарова Чупалавовна.

На сайте российского ПИР-центра, где Омарова имеет анкету эксперта, расписана ее биография. ПИР-центр – это российская аналитическая неправительственная организация, специализирующаяся на мировой политике и экономике.

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Согласно анкете, Патимат Омарова училась в Донецком университете, а затем начала обучение в престижном московском вузе "Высшая школа экономики" по направлению "европейские исследования".



Скриншот с сайта ПИР-Центр

Патимат Омарова также работала ведущей пропагандистской программы "Мировая политика", которая выходила на телеканале "Смена".

Что это за программа? Например, в одном из выпусков гостем студии был Антон Бредихин – представитель организации "Донбасс за Евразийский союз".

Я хорошо осознала, что именно казачество стало одним из элементов гражданского общества, которое активно противостояло Евромадану. И именно вы сделали очень много для поднятия боевого духа и тех настроений, которые противостояли фашизму в Донецкой республике и на территории Украины,

– сказала Чупалавовна в эфире программы.



Скриншот одного из выпусков программы "Мировая Политика", на котором шло обсуждение возможности включения "Донецкой республики" в состав России

Далее в анкете указано, что Патимат Омарова является членом интеграционного клуба при Совете Федерации, а также, что принимала участие в организации Евразийского форума "Молодые лидеры Евразии".

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"Евразийский союз молодежи" – это российская радикальная организация, выступающая за объединение России и Украины. Идеологию организации иногда идентифицируют как русский фашизм из-за симпатии к итальянскому фашизму и немецкому нацизму. Их деятельность в Украине можно охарактеризовать как экстремистскую.



В 2007 году "евразийцев" запретили на территории Украины после акта вандализма на Говерле – экстремисты разрушили украинскую государственную символику: трезубец и памятный знак из гранита, посвященный Конституции Украины.

На сайте Московского государственного университета, на странице одной конференций, посвященной "евразийству", указано, что Омарова была координатором евразийских программ движения "Молодая Евразия", то есть не последним человеком в этой организации.

Раньше, если окунуться в соцсети Патимат Омаровой, можно было найти множество фото с известными фигурантами "русского мира". Сейчас эти фото удалены.



Фото рядом с Павлом Губаревым – одним из лидеров движения "Новороссия" / фотография "ВКонтакте" Омаровой

Также есть фотография с "Хирургом" – лидером байкерской организации "Ночные волки", который регулярно проводит пророссийские акции. В частности, поддерживает оккупацию Крыма



Мила Мельничук с "Хирургом" / Фото с "ВКонтакте" Омаровой

Деятельность в Украине

Патимат Омарова достаточно комфортно чувствует себя в украинской аналитическом среде. Является частым гостем на канале NewsOne и даже выступает на сепаратистской NewsFront – последнее включение было 27 января 2020 года.

К Миле Мельничук, а также к ее мужу Сергею, приковано внимание каналов NewsOne, 112 и ZIK. Они регулярно посещают эфиры и работают в рамках повестки дня этих телеканалов. Считается, что де-факто каналами 112, ZIK и NewsOne обладает политик с ОПЗЖ Виктор Медведчук через посредников.

В 2019 году Милу Мельничук заметили на митингах в поддержку Филарета против ПЦУ. Летом того же года интересы патриарха в СМИ связывали с интересами России, которая якобы стремилась усилить раскол в украинской церкви. Это было в тот самый период, когда Филарет дал интервью российскому каналу "Россия 24".

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