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      Пропагандистка, євразійська активістка: що відомо про дружину Мельничука

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      Дружина екснардепа Сергія Мельничука Міла / Информатор

      Міла Мельничук – дружина екснардепа Сергія Мельничука. Українці знають її як політичного аналітика та частого гостя каналу NewsOne, який пов'язують з Медведчуком. Однак, якщо заглибитись у її біографію, то можна знайти безліч цікавих подробиць.

      Біографія та справжнє ім'я

      За даними ЗМІ, справжнє ім'я Міли Мельничук – Патімат Омарова Чупалавовна.

      На сайті російського ПИР-центру, де Омарова має анкету експерта, розписана її біографія. ПИР-центр – це російська аналітична неурядова організація, що спеціалізується на світовій політиці та економіці.

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      Згідно з анкетою, Патімат Омарова навчалась у Донецькому університеті, а потім розпочала навчання у престижному московському ВНЗ "Вища школа економіки" за напрямом "європейські дослідження".

      Міла Мельничук – дружина екснардепа Сергія Мельничука
      Скріншот з сайту ПИР-Центр

      Патімат Омарова також працювала ведучою пропагандистської програми "Світова політика", яка виходила на телеканалі "Смена".

      Що це за програма? Для прикладу, в одному з випусків гостем студії був Антон Бредихін – представник організації "Донбас за Євразійський союз".

      Я добре усвідомлена, що саме козацтво стало одним з елементів громадянського суспільства, яке активно протистояло Євромадану. І саме ви зробили дуже багато задля підняття бойового духу та тих настроїв, які протистояли фашизму в Донецькій республіці і на території України,
      – сказала Чупалавовна в ефірі програми.

      Міла Мельничук – дружина екснардепа Сергія Мельничука
      Скріншот одного з випусків програми "Світова Політика", на якому йшло обговорення можливості включення "Донецької республіки" до складу Росії

      Далі в анкеті вказано, що Патімат Омарова є членом інтеграційного клубу при Раді Федерації, а також, що брала участь в організації Євразійського форуму "Молоді лідери Євразії".

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      "Євразійський союз молоді" – це російська радикальна організація, що виступає за об'єднання Росії та України. Ідеологію організації подекуди ідентифікують як російський фашизм за симпатії до італійського фашизму та німецького нацизму. Їхню діяльність в Україні можна охарактеризувати як екстремістську.

      У 2007 році "євразійців" заборонили на території України після акту вандалізму на Говерлі – екстремісти зруйнували українську державну символіку: тризубу та пам'ятного знаку з граніту присвяченого Конституції України.

      На сайті Московського державного університету, на сторінці однієї конференцій, присвяченій "євразійству", вказано, що Омарова була координатором євразійських програм руху "Молода Євразія", тобто не останньою людиною в цій організації.

      Раніше, якщо зануритись у соцмережі Патімат Омарової, можна було знайти безліч фото з відомими фігурантами "руского міра". Зараз ці фото видалені.

      поряд з Павлом Губарєвим – одним з лідерів руху “Новоросія” / Фотографія з “ВКонтакте” Омарової
      Фото поряд з Павлом Губарєвим – одним з лідерів руху "Новоросія" / Фотографія з "ВКонтакте" Омарової

      Також є фотографія з "Хірургом" – лідером байкерської організації "Нічні вовки", який регулярно проводить проросійські акції. Зокрема, підтримує окупацію Криму

      Фото з “Хірургом”
      Міла Мельничук з "Хірургом" / Фото з "ВКонтакте" Омарової

      Діяльність в Україні

      Патімат Омарова досить комфортно почуває себе в українському аналітичному середовищі. Є частим гостем на каналі NewsOne та навіть виступає на сепаратистському NewsFront – останнє включення було 27 січня 2020 року.

      До Міли Мельничук, а також до її чоловіка Сергія, прикута увага каналів NewsOne, 112 та ZIK. Вони регулярно відвідують ефіри та працюють в рамках порядку денного цих телеканалів. Вважається, що де-факто каналами 112, ZIK та NewsOne володіє політик з ОПЗЖ Віктор Медведчук через посередників.

      У 2019 році Мілу Мельничук помітили на мітингах на підтримку Філарета проти ПЦУ. Влітку того ж року інтереси патріарха у ЗМІ пов'язували з інтересами Росії, яка нібито прагнула посилити розкол в українській церкві. Це було в той самий період, коли Філарет дав інтерв'ю російському каналу "Росія 24".

      Ознайомтесь: Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Статті Війна на Донбасі Сергій Мельничук Російська пропаганда
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