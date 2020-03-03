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      Екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука відпустили на свободу у Греції

      -
      Сергій Мельничук / ZIK

      У грецьких Салоніках суд звільнив з-під варти Сергія Мельничука, колишнього командира батальйону "Айдар". Його затримав Інтерпол на кордоні з Грецією у неділю, 1 березня. Запит на затримання надійшов із Росії.

      Прокурор у Салоніках зустрівся з Мельничуком о 10 ранку 3 березня. Згодом за рішенням суду Мельничука звільнили з-під варти. 

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      Про те, що він перебуває на свободі, Мельничук повідомив у фейсбуці. 

      Нарешті свобода. Посольство спрацювало, адвокат... Вчасно подали всі документи та все вирішили. Мені сказали конкретно, за що мене звинувачували, сказали, що за статтею "вбивство двох і більше людей". Саме на території Ростовської області,
      – зазначив політик. 

      Інформацію про звільнення Мельничука вже підтвердив заступник міністра закордонних справ Антон Геращенко. За його словами, тепер екскомандир "Айдару" може вільно пересуватися територією Євросоюзу.

      Також Геращенко додав, що напередодні очільник МВС Арсен Аваков звернуся до свого грецього колеги з проханням не реагувати на російську провокацію проти Мельничука.

      Крім того, про те, що Мельничука звільнили з-під варти, повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. Дипломат підкреслив, що звільнення відбулось за рішенням прокурора.

      Підставою для цього стало повідомлення центрального органу Інтерполу. У документі мовиться, що заявку Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд призупинено, передає Укрінформ.

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      Під час затримання зз Мельничуком перебувала його вагітна дружина та маленька дитина. Українське консульство у Салоніках надало їм сприяння щодо розміщення у готелі та розв’язання інших питань.

      Слід зауважити, що дружині Сергія Мельничука пропонували 2 березня повернутися в Україну авіарейсом Салоніки – Київ, однак вона відмовилась. А ось екскомандир "Айдару" до обрання йому запобіжного заходу перебував в управлінні поліції міста Серре. Його лише вранці 3 березня привезли у Салоніки.

      Спочатку Мельничука затримали на болгарсько-грецькому кордоні, тоді утримували у місті Серре, а згодом доправили у Салоніки

      Що відомо про затримання Мельничука у Греції: коротко

      • Колишнього командира батальйону "Айдар" і народного депутата 8-го скликання Верховної Ради Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією 1 березня.
      • Запит на затримання в Інтерпол подала Росія. За словами Мельничука, затримання відбулося, коли він із вагітною дружиною та дитиною перетинали болгарсько-грецький кордон.
      • 2 березня із затриманим українцем зустрівся консул, він, зокрема, домовився про тримання екскомандира "Айдару" у поліцейському відділенні.
      • В українському МЗС затримання Мельничука у Греції назвали черговою провокацією Росії.
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      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін, Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Україна – Росія Греція Сергій Мельничук Айдар Інтерпол Рішення суду
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