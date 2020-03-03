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      Экс-командиру "Айдара" Сергею Мельничуку в Греции избрали меру пресечения

      - Читати новину українською
      Сергей Мельничук / ZIK

      Прокурор в греческих Салониках избрал меру пресечения украинцу, бывшему командиру батальона "Айдар" Сергею Мельничуку. Его задержал Интерпол на границе с Грецией в воскресенье, 1 марта. Запрос на задержание поступил из России. Так Мельничук пробудет под стражей…

      Прокурор в Салониках встретился с Мельничуком в 10 утра 3 марта. Впоследствии по решению суда Мельничука освободили из-под стражи.

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      О том, что он находится на свободе, Мельничук сообщил в фейсбуке.

      Наконец свобода. Посольство сработало, адвокат... Вовремя подали все документы и все решили. Мне сказали конкретно, за что меня обвиняли, сказали, что по статье "убийство двух и более людей". Именно на территории Ростовской области,
      – отметил политик.

      Информацию об освобождении Мельничука уже подтвердил заместитель министра иностранных дел Антон Геращенко. По его словам, теперь экс-командир "Айдара" может свободно передвигаться по территории Евросоюза.

      Также Геращенко добавил, что накануне глава МВД Арсен Аваков обратился к своему греческому коллеге с просьбой не реагировать на российскую провокацию против Мельничука.

      Кроме того, о том, что Мельничука освободили из-под стражи, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев. Дипломат подчеркнул, что освобождение состоялось по решению прокурора.

      Основанием для этого стало сообщение центрального органа Интерпола. В документе говорится, что заявка России о задержании Мельничука и ее просмотр приостановлены, передает Укринформ.

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      Во время задержания с Мельничуком находилась его беременная жена и маленький ребенок, украинское консульство в Салониках оказало им содействие по размещению в гостинице и решению других вопросов.

      Следует заметить, что жене Сергея Мельничука предлагали 2 марта вернуться в Украину авиарейсом Салоники – Киев, однако она отказалась. А вот экс-командир "Айдара" до избрания ему меры пресечения находился в управлении полиции города Серре. Его только утром 3 марта привезли в Салоники.

      Сначала Мельничука задержали на болгарско-греческой границе, тогда удерживали в городе Серре, а впоследствии доставили в Салоники

      Что известно о задержании Мельничука в Греции: кратко

      • Бывшего командира батальона "Айдар" и народного депутата 8-го созыва Верховной Рады Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией 1 марта.
      • Запрос на задержание в Интерпол подала Россия. По словам Мельничука, задержание произошло, когда он с беременной женой и ребенком пересекали болгарско-греческую границу.
      • 2 марта с задержанным украинцем встретился консул, он, в частности, договорился об удержании бывшего командира "Айдара" в полицейском отделении.
      • В украинском МИДе задержание Мельничука в Греции назвали очередной провокацией России.
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      Автор: Андрей Шляхтин, Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Греция Сергей Мельничук Айдар Интерпол Решение суда
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