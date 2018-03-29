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Пропагандистские телеканалы Russia Today и "Россия-24" прекратят вещание в Вашингтоне

16 Читати новину українською
Russia Today и
Russia Today и "Россия-24" прекратят вещание в Вашингтоне / Фото из открытых источников

Компания-провайдер, которая транслировала эфир российского пропагандистского телеканала Russia Today в Вашингтоне, выключила телеканал из сетки вещания.

Об этом заявила главный редактор "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, сообщает "РИА Новости".

"Мы знаем, что это случилось именно из-за вынужденного клеймения RT статусом "иностранного агента" в США", – сказала Симоньян.

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В то же время телеканал "Россия-24" сообщает, что его вещание прекратится с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что британский регулятор в сфере телерадиовещания (Ofcom) в связи с инцидентом с бывшим двойным агентом Сергеем Скрипалем не исключил возможности пересмотра условий лицензии, на основании которой российский телеканал RT вещает на территории Великобритании.

Теги: Новости США Новости России Медиа СМИ Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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