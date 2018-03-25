Российский телеканал сконфузился, показав оружие с канализационной трубой

Российский государственный телеканал "Россия-24" попал в конфуз из-за своего нового сюжета о российских военных лазерах "нового типа". Так, на видео была показана установка, оборудованная канализационной и дымоходными трубами.

Об этом сообщает​ Defence Blog.

Для чего в конструкции лазера были использованы такие трубы - точно неизвестно. В Defence Blog предполагают, что это могло быть сделано для защиты чувствительных элементов новой системы.

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В самом сюжете телеканала говорится о лазерах, которые якобы прошли государственные испытания и поставлены на вооружение российской армии. Сюжет под названием "Лазер защитит россиян от врагов и болезней" был опубликован 11 марта. За несколько дней до этого о разработке в России боевого лазерного комплекса заявил президент страны Владимир Путин.

Напомним, что тогда же в послании Федеральному собранию Путин рассказал о новом ядерном оружии. Эти слова российского лидера были проиллюстрированы компьютерным роликом 11-летней давности, а ядерная ракета на видео поражала город Сенкт-Питерсберг в штате Флорида в США.

Канализационная и дымоходная труба из сюжета о российских лазерах